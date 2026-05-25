Filipinler'de çöken binada can kaybı 4'e yükseldi

Filipinler'in Angeles şehrinde dün çöken inşaat halindeki binanın enkazında yapılan aramalar sonucunda can kaybı 4'e yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Angeles şehrinde çöken inşaat halindeki binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. Filipinler Yangın Koruma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, enkazda yapılan aramalar sonucunda can kaybının 4'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kayıp sayısının 17 olduğu, bunların çoğunun da inşaatta görevli işçiler olduğu aktarıldı.

Yetkililer, binada meydana gelen çökmenin nedeninin araştırıldığını; binanın onaylı izne göre 9 katlı bir konut-otel olarak planlandığını, buna rağmen onuncu katta havuz inşaatı yapıldığını belirtmişti. - MANILA

