Haberler

Filipinler'de Fung-wong Süper Tayfunu: 2 Ölü, 1 Milyon Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fung-wong Süper Tayfunu, Filipinler'e yaklaşırken 2 kişinin ölümüne ve 1 milyon kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Ayrıca, 386 uçuş iptal edildi ve 30 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Filipinler'e yaklaşan Fung-wong Süper Tayfunu'nun yol açtığı sel nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybederken, tahliye edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı.

Filipinler'e yaklaşan Fung-wong Süper Tayfunu'nda can kaybı yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, tayfunun yol açtığı sel nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti. Catanduanes eyaletinde yaşayan bir köylünün sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği açıklanırken, Samar eyaletindeki Catbalogan şehrinde yaşayan bir kişinin de sel nedeniyle yıkılan bir yapının altında kalarak öldüğü aktarıldı.

En az 386 uçuş iptal edildi

Tayfun nedeniyle tahliye edilen kişi sayısı ülke genelinde 1 milyona ulaşırken, 325'i iç hat ve 61'i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edildi. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kaldı. Yaşanan sel baskınları ise yerel halka zor anlar yaşattı.

Tayfunun 30 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Fung-wong Süper Tayfunu'nun yoğun nüfuslu başkent Manila bölgesi dahil olmak üzere ülkenin geniş kesimleri için risk oluşturduğunu açıkladı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi ise Fung-wong Süper Tayfunu'nun 30 milyon kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece ya da yarın sabah saatlerinde Aurora veya Isabela eyaletlerinden karaya çıkacağını ve kademeli olarak etkisini yitireceğini bildirdi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.