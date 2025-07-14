FETÖ'ye Yönelik Operasyonda Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) polis tarafından yapılan operasyonda, örgütün sözde emniyet yapılanmasında görev alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan ve 2016 yılında KHK ile ihraç olan T.S.G., isimli şahsın peşine düştü. Ekipler yaptıkları operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu tespit edilen şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın örgütün sözde emniyet yapılanmasında görev aldığı belirtilirken, şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR