FETÖ'ye yönelik 'Gazi Turgut Arslan Operasyonu': 32 tutuklama Aramalarda örgütsel doküman, 555 bin TL, 5 bin 420 Dolar, 2 bin 660 Euro, 7 adet çeyrek altın, 1 adet bilezik, 2 tarihi para, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi Şüphelilerin il dışındaki örgüt üyelerine, kargolarda dikkat...

FETÖ'ye yönelik 'Gazi Turgut Arslan Operasyonu': 32 tutuklama

Aramalarda örgütsel doküman, 555 bin TL, 5 bin 420 Dolar, 2 bin 660 Euro, 7 adet çeyrek altın, 1 adet bilezik, 2 tarihi para, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin il dışındaki örgüt üyelerine, kargolarda dikkat çekmemek için nasıl para gönderdiği anların görüntüleri paylaşıldı

ANTALYA - Antalya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 102 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların diğer illerdeki şahıslara ne şekilde kargo süsü vererek para aktardığı görüntüler yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalar çerçevesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çalışmalarında, örgütün Antalya'da yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğuna dair bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgiler ve istihbari çalışmalar sonucu örgütün güncel il yapılanmasının bütünüyle deşifre edilip tüm irtibatlarının ortaya çıkarılmasına ve bertaraf edilmesine yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri tespit edilen aralarında 2 bölge Müdürü, 5 ilçe imamı, 5 okul ünite imamı, 1 rehber, 20 abi OHAL çerçevesinde kapatılan şirket evraklarını takip eden 2 kişi olmak üzere 4'ü aktif kamu personeli, 19'u daha önce KHK ile ihraç edilenlerinde bulunduğu tespit edilen 102 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 Ekim 2022 tarihinde Antalya merkezli Hatay, Konya, Manisa, Aydın, Ankara, Muğla, Tokat, Kayseri, Burdur, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 102 gözaltına alındı.

"Ele geçirilenler"

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada muhtelif yerlere gizlenmiş vaziyette örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda örgütsel doküman, 555 bin TL, 5 bin 420 Dolar, 2 bin 660 Euro, 7 adet çeyrek altın, 1 adet bilezik, 2 adet tarihi olduğu değerlendirilen para, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince şahıs serbest bırakılırken, 4 şahıs hakkında ev hapsi kararı, 65 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 32 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

"Operasyon görüntüleri"

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonun için düğmeye basıldığı anlar ve yapılan aramaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde ekip araçlarının emniyetten çıkışı, belirlenene adreslere gidilip evlerde yapılan aramalar, ortaya çıkarılan para, gizlenen paralar, çeşitli kitap ve kargo malzemelerinin arasına sıkıştırılan paralar ve örgütsel dökümanların ele geçirilme anları yansıdı.