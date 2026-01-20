Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Seydikemer'de yakalandı

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. Seydikemer ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seydikemer ilçesinde müşterek bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu, Muğla Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi. - MUĞLA