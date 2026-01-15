Haberler

FETÖ üyeliğinden ihraç edilen askeri öğrenci, uyuşturucuyla yakalandı
Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci iken FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden ihraç olan 30 yaşındaki şüpheli, İstanbul'dan getirdiği 1 kilogram uyuşturucu ile Sakarya'da yakalandı.

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda 2016 yılında öğrenci iken FETÖ/ PDY terör örgütü üyeliğinden ihraç olan 30 yaşındaki şüpheli, İstanbul'dan stepne içine saklayarak getirdiği 1 kilogram uyuşturucuyla birlikte Sakarya'da yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci iken FETÖ/ PDY terör örgütü üyeliğinden ihraç olan S.K. (30) isimli şüphelinin İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine hareket geçti. Yapılan operasyonda şüphelinin kullandığı araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak yakalandı. Yapılan araç aramasında stepneye zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

