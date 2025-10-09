FETÖ Üyesi Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.K., isimli şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR