FETÖ Üyesi Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.K., isimli şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
