FETÖ Üyesi İhraç Polis Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ üyesi olarak aranan ihraç polis M.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ihraç polis yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Kayseri Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan ihraç polis M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
