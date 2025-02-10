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FETÖ Üyesi İ.B. Bandırma'da Yakalandı

FETÖ Üyesi İ.B. Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyeliğinden aranan İ.B., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyeliğinden aranan İ.B., KOM ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalandı.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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