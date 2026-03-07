Haberler

FETÖ terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ilçede yürüttüğü çalışmalarda, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması ile kesinlemiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K'yi yakalandı.

Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
