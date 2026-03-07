Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan FETÖ terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri ilçede yürüttüğü çalışmalarda, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması ile kesinlemiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K'yi yakalandı.

Firari hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı