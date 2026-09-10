Haberler

FETÖ üyesi firari gizli bölmede yakalandı

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan firari şahıs gizli bölmede yakalandı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan firari şahıs gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubu olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan S.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı. Ayrıca S.D. isimli şahsın; örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve örgüt ağabeyi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL

Cem'e 630, Tahir'e 9 milyon! Parayı gönderen isim sorguda döküldü
Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Roma maçına saatler kala harekete geçti
Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi

Ülke şokta! Alevler okulu yuttu, öğrenciler yanarak can verdi

Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi

Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada! Eline alıp böyle geldi
Kocaeli'de üzerine sıcak su dökülen genç hayatını kaybetti

Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

Park sorununu kökünden çözecek icat bir tamirciden geldi
Rasmus Ankersen: Adana Demirspor gibi olmak istemiyoruz

Danimarkalı Ankersen: Adana Demirspor gibi olmak istemiyoruz