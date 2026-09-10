FETÖ üyesi firari gizli bölmede yakalandı

FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan firari şahıs gizli bölmede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubu olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan S.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı. Ayrıca S.D. isimli şahsın; örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve örgüt ağabeyi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı