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FETÖ Üyesi A.A. Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

FETÖ Üyesi A.A. Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen ve FETÖ'nün Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A. isimli şahsı yakalayarak cezaevine göndermiştir.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde Milli Eğitim yapılanmasında bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç olan 6 yıl 3 ay hükmü bulunan A.A., isimli şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede FETÖ üyesi olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgütün sözde Milli Eğitim yapılanmasında bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç olan 6 yıl 3 ay hükmü bulunan A.A., isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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