FETÖ Üyesi 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezalı Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ Üyesi 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezalı Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs, polisin çalışmaları sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şahıs, örgütün kadın yapılanmasında yer alıyordu.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde memur olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen M.K., isimli şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın aynı zamanda örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

