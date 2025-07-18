FETÖ Üyeliğinden Kesinleşmiş Ceza Alan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, silah terör örgütü FETÖ'ye üyelikten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Gönen'de yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet birimleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edildiğini bildirdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa