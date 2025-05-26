FETÖ Soruşturmasında 61 Asker Tutuklandı

FETÖ Soruşturmasında 61 Asker Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 61 askeri personel tutuklandı. Şüphelilerin askeri hiyerarşi içinde örgütsel irtibat kurduğu belirlendi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 61 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 61 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında asker olan bazı şüphelilerin, kendilerinden sorumlu olan sivil şahıslarla örgütsel irtibat kurmak amacıyla büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerleri kullandığı, kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları tespit edilmişti.

Tamamı askeri personel olan 63 şüpheli tespit edildi

Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları tespit edilen şüphelilerden 8'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif olarak yer aldığı belirlendi. Rütbeleri albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş olmak üzere tamamı askeri personel olan 63 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 61'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 1 şüpheli hakkında 'imza atmak' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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