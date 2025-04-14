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FETÖ/PYD Operasyonunda 20 Gözaltı

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Konya merkezli düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemler devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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