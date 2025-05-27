FETÖ/PDY Yeniden Yapılanma Operasyonunda 54 Gözaltı

FETÖ/PDY Yeniden Yapılanma Operasyonunda 54 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanma faaliyetlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, örgütün yeni eleman temini için gerçekleştirdiği faaliyetler de deşifre edildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, 54 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Pendik, Kartal ve Tuzla'da yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve sabıka kaydı bulunan çocukları, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ üyeliğinden aranması bulunan kişileri 'gaybubet evlerine' yönlendirdikleri ortaya çıktı

Yürütülen soruşturmada yapılanmanın, adli işlem görmüş, ihraç olmuş şahıslara örgüt güdümünde bulunan işyerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmamaları için örgütün 'gaybubet evlerine' yönlendirildiği ve örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

6 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturmada, operasyonel hat kullandığı tespit edilen, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan, örgütün Bylock kripto haberleşme programını kullanan, KHK ile kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK kaydı, derneklerde üyelik kaydı bulunan, devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da örgüt liderinin talimatı ile hesap artışında bulunan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanması içerisinde olduğu 58 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinde, suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde 67 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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