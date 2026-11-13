Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

FETÖ/PDY soruşturmasında 6 şüpheli finansal destek gerekçesiyle gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. MİT ve Ankara Emniyetinin 13 Kasım'daki eş zamanlı operasyonunda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş veya görmemiş örgüt mensuplarına finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 6 şüpheliye yönelik 13 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 248 sitede yayınlandı.
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum

Arda Güler'den yediği tarihi golle ilgili yaptığı yorum bomba
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı

Madencilerin yer altı direnişi! Kendilerini ocağa kapadılar
Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Evine haciz için geldiler, 5'inci kattan aşağı düştü
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza