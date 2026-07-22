Bursa'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında Bursa'da 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibat halinde oldukları, terör örgütüyle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda ise toplam 128 şüpheli yakalanırken, bunlardan 51'i gözaltına alındı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, FETÖ ve uzantılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı