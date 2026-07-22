Haberler

Bursa'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma ekiplerince 22 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında Bursa'da 5 şüpheli yakalandı. Türkiye genelinde 128 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında Bursa'da 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibat halinde oldukları, terör örgütüyle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda ise toplam 128 şüpheli yakalanırken, bunlardan 51'i gözaltına alındı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, FETÖ ve uzantılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti