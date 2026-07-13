Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 78 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin, güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte yeni eleman kazandırmak, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldıkları anlaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı