FETÖ'nün Öğrenci Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 4 Şahıs Yakalandı

Sivas merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik 4 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik Sivas merkezli Tokat, Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - SİVAS

