Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı tedbiriyle serbest kalırken, Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "2011 yılında futbolda şike soruşturması" şeklinde bilinen, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım da olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri, ayrıca e-mail yazışmaları yönünde tespitler bulunduğu öne sürülmüştü.

Tespitler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti.

Şüphelilerden Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle sevk edildi. - İSTANBUL