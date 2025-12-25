Futbolda şike kumpası soruşturması: Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal adliyede

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda "2011 yılında futbolda şike soruşturması" şeklinde bilinen, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri, ayrıca e-mail yazışmaları yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü.

Savcılığa ifade verecekler

Tespitler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi. - İSTANBUL