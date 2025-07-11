FETÖ Medya Yapılanmasında Yargılanan 4 Emniyet Mensubuna Cezası İstendi

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FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi sağladıkları iddiasıyla yargılanan 4 emniyet mensubuna mütalaa verildi. 3 polis memuruna 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasında mütalaa verildi. Polis memurlarından 3'üne 'görevi kötüye kullanma' ve 'gizliliğin ihlali" suçlarından 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile avukatlar katılırken, tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ile Şevket Demircan katılmadı. Mahkeme başkanı söz vermesi üzerine konuşan sanık Dinçer dosyada tanık olarak yer alan Ayşe Sarıkaya'yı tanımadığını söyledi. Ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Dinçer hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar, Murat Çelik, Şevket Demircan ve Kerem Gökay Öner hakkında ise, 'görevi kötüye kullanma' ve 'gizliliğin ihlali" suçlarından 5'er yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, iddianame yer alan 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçunun AYM tarafından iptal edilmiş olması sebebiyle beraatlerini talep etti. Ardından sanık avukatları mütalaaya karşı mahkemeden ek süre talep etti.

Söz verilen Dinçer ise, "Savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre talep ediyorum" dedi.

Ara kararını veren mahkeme tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına hükmetti. Sonraki duruşma 10 Eylül'de görülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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