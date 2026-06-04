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FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Kırıkkale'de yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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