FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE