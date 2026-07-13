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Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (50), Efeler ilçesinde yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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