FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, silahlı terör örgütlerine üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta, 'silahlı terör örgütlerine üye olma' suçundan aranan şahıs, Şarkışla ilçesinde terörle mücadele büro amirliği ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. adli makamlarca Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
