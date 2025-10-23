FETÖ Firarisi Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi şahıs, saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.O. isimli şahsın yakalanması için Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, firari hükümlü Ö.O.'nun şehir merkezinde bir binanın bodrum katında saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.O.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR