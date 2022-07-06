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FETÖ firarisi ailesinin evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ firarisi ailesinin evinde yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; FETÖ/PYD'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; FETÖ/PYD'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakaladı.

FETÖ/PYD'ye üye olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan şahıs Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbari bilgiler neticesinde yapmış olduğu araştırma ve takip sonucunda A.Ö. isimli şahsı ailesine ait ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakaladı. A.Ö. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tatarlı 3. Sayfa Haberler

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