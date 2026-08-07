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FETÖ suikast timi üyesinin ablası gözaltında

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Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, kardeşine yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla Muğla'da gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan Fetöcü Burkay Karatepe'nin, Afyonkarahisar'da yakalanarak Muğla'ya getirilmesini ardından Burkay Karatepe'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe Menteşe'de gözaltına alındı. Kardeşine maddi destek sağladığı, gizlenmesine yardımcı olduğu ve yiyecek temini sağladığı ileri sürülen Ayşe Alanur Karatepe Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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