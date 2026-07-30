Fethiye Üzümlü’deki orman yangınında havadan ve karadan yoğun mücadele

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, alevler etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Gece boyunca ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu. Helikopter ve uçakların peş peşe gerçekleştirdiği sortilerle yangının enerjisi önemli ölçüde düşürüldü.

Bölgede yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ederken, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Su tankerleri, traktörler ve çeşitli araçlarla bölgeye su taşınırken, beton mikserleri de su ikmali yaparak mücadeleye katkı sağlıyor. Kamu kurumları, orman ekipleri, itfaiye, gönüllüler ve mahalle sakinlerinin omuz omuza verdiği mücadeleyle bölgede adeta topyekün bir seferberlik yürütülüyor.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı