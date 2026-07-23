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Alevlerden kurtulan kediye İHA ekibi kucak açtı

Alevlerden kurtulan kediye İHA ekibi kucak açtı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında kayalar arasında mahsur kalan yavru kedi, İHA muhabirleri tarafından kurtarıldı. Muhabirler kediyi sudan geçirip veterinere teslim etmek üzere yola çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında kaya arasında kalarak alevlerden kurtulan yavru kediyi, bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri kurtardı. Yavru kediyi kayaların arasından kurtaran gazetecilerin, kediye su verdikten sonra veterinere teslim edeceği öğrenildi.

Fethiye'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak etkili oldu. Yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale sonrası alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar görürken, bölgede bulunan hayvanlar da alevlerden etkilendi.

Yavru kediyi kurtardılar

Yangından etkilenen bir evin bahçesinde haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri kayalıkların arasından gelen kedi sesi üzerine, sesin geldiği yere yöneldi. Evin bahçesindeki kayaların arasında yavru kediyi fark eden muhabirler, kediyi yaptıkları çalışmanın ardından kurtardı. Dünyaya gözlerini yeni açtığı görülen yaklaşık 10-15 günlük kedi yavrusu İHA ekibi tarafından su verildi. Yavru kedinin, bölgede yangından etkilenen hayvanlar için çalışma yapan veterinere teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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