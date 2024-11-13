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Fethiye'de Yolda Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Fethiye'de Yolda Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan geçen kızlara bakma meselesi yüzünden tartışan iki kişi arasında bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise polise yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre yoldan geçen kızlara baktığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ölüdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde C.S. isimli şahıs, "Kızlara neden bakıyorsun" S.S. isimli gençle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda C.S. çıkardığı bıçakla S.S.'ye saldırdı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan C.S. ise kısa sürede Fethiye Kaymakamlık binası yakınlarında bulunan bir taksi durağı yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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