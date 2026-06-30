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Fethiye'de ruhsatsız silah operasyonu

Fethiye'de ruhsatsız silah operasyonu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde ve aracında 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli, 'silah ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda R.N. isimli şahsın üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Şüpheli, "silah ticareti" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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