Fethiye'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982 Sokak kavşağın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 AHL 728 plakalı motosiklet sürücüsü Veli Günay, Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Günay yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'a ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA