Fethiye'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletten düşen sürücü Veli Günay, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982 Sokak kavşağın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 AHL 728 plakalı motosiklet sürücüsü Veli Günay, Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Günay yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'a ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.