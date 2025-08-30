Fethiye'de Madde Bağımlısı Genç Evini Ateşe Verdi

Fethiye'de Madde Bağımlısı Genç Evini Ateşe Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, H.Y. gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kalesi'nin arkasında bulunan evde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde hasar meydana gelirken, evi ateşe verdiği öne sürülen H.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Irak'ta Talabanilere suikast iddiasına yalanlama

Ukrayna'yı karıştıran suikast iddiası! Kürdistan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.