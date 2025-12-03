Haberler

Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda çıkan yangında, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen alevler onlarca karavan ve bungalovu küle döndürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karavan ve bungalovların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, onlarca karavan ve bungalov küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Katrancı Koyu Tabiat Parkı'nda karavan ve bungalovların bulunduğu alanda ilk tespitlere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

BUNGALOV VE KARAVANLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçradı. Alevler bitişik halde bulunan onlarca bungalov ve karavanı sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem karavan ve bungalovları saran, hem de ormanlık alanı etkileyen alevlere müdahalede bulundu.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki çalışmaların ardından zarar tespiti yapılacağı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.


