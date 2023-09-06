Fethiye'de Kaçak Sigara Operasyonu: 356 Adet Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 356 adet meyve aromalı kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda adli işlemlere başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 356 adet meyve aromalı kaçak sigara ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Fethiye Taşyaka Mahallesi'nde R.C. isimli şahsın kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 356 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - MUĞLA