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Fethiye'de 'Huzur ve Güven' Uygulamasında 16 Şahıs Yakalandı

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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında bin 661 şahıs sorgulanırken, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi. Operasyon sonucunda 26 işletmeye 918 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Fethiye'de gerçekleştirilen 'Huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, bin 661 şahıs sorgulanırken, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs da Jandarma ekiplerinin Huzur ve Güven operasyonu sonucunda yakalandı. Operasyonda 26 işletmeye 918 bin 250 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Operasyon Fethiye Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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