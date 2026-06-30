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Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağlayan ve botlarla yurt dışına kaçış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde Fethiye merkezli, Seydikemer'in yanı sıra İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet kurusıkı fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı tespit edilen 3 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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