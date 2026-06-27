Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş adamlarının da bulunduğu öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Muğla'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına yönelik yürütülen mücadele kapsamında önemli bir operasyona daha imza atıldı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan kişiler arasında bölgede faaliyet gösteren bazı iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonlarda görev aldıkları iddiasıyla haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile çeşitli belge ve delillerin de incelemeye alındığı, elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade edildi.

Göçmen kaçakçılığına karşı mücadele kararlılıkla sürüyor

Muğla'nın özellikle sahil ilçeleri, coğrafi konumu nedeniyle zaman zaman düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimlerine sahne oluyor. Güvenlik güçleri ise insan kaçakçılığı organizasyonlarının önlenmesi amacıyla hem karada hem de denizde denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca düzensiz göçü önlemeye yönelik değil, aynı zamanda insan hayatını tehlikeye atan suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeyi amaçladığını vurgularken, benzer operasyonların ilerleyen süreçte de kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltılar ya da adli işlemlerin gündeme gelebileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı