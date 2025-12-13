Fethiye'de hafif ticari araç, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla-Fethiye kara yolu Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, iddiaya göre yaya yolundan elektrikli motosikletiyle geçmekte olan 77 yaşındaki Yiğit Ekrem'e çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA