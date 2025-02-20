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Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin pansiyonlarda yaptığı denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 50 personel görev aldı ve yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis tarafından pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince pansiyonlarda denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde pansiyonlarda düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere 50 personel katıldı. Denetimlerde19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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