Fethiye'de 4 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Leylek koyuna ter edilen 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA