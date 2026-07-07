Haberler

36 yıl hapis cezalı firari Denizli'de yakalandı

36 yıl hapis cezalı firari Denizli'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçlarından 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K., Fethiye ve Denizli polisinin ortak operasyonuyla Denizli'de yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2020 yılından bu yana aranan ve cinsel suçlardan hakkında 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Fethiye ve Denizli polisinin koordineli çalışmasıyla Denizli'de yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, uzun süredir aranan bir hükümlü daha yakalandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğun cinsel istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve basit cinsel saldırı suçlarından toplam 7 ayrı dosyadan hakkında 36 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2020 yılından bu yana firari olarak aranan M.K., yapılan istihbari çalışmalar sonucu Denizli'de saklandığı adreste tespit edildi. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen ekipler, düzenlenen operasyonla M.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler

Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir