Haberler

7 göçmen kaçakçısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı

7 göçmen kaçakçısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne içinde 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen, teknede 3 ve karada da 4 olmak üzere 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu (KB-15) tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. Olay ile bağlantılı olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 4 düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

Muhtar, düğünde ateş açınca olanlar oldu
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi

Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi

Tam da torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken...
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi