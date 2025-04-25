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Fethiye'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Fethiye'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde Jandarma ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki R.Y.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki R.Y.'yi Fethiye'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 'Basit yaralama', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 31 yaşındaki R.Y.'nin Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Yapılan titiz takip sonucu düzenlenen operasyonda R.Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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