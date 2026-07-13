12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve KOM Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Fethiye ilçesinde müşterek yapılan çalışmalarda; hakkında Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "Silahlı yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan C.B isimli şahsın saklandığı adres tespit edilmiş olup, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ile bağlantılı olduğu, saklanmasına ve ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ettiği değerlendirilen; M.A.K ve T.Y isimli O.K isimli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada; O.K. isimli şahsa ait; ruhsatsız tabanca, tabancaya ait boş şarjör ve 10 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi.

O.K. isimli şahsa ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, yakalanan C.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı