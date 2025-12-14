13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, botta bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Muğla ili Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılırken, botta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA