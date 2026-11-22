Fethiye açıklarında batan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fethiye'de Karakum Plajı açıklarında batan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 112'ye yapılan ihbarla bölgeye sevk edilen KB-15 botunun kurtardığı kişiler, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan bir teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Karakum Plajı açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir teknenin battığı ihbarı yapılması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-15 numaralı Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde bulunan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı